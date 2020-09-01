Футболист вернулся в итальянскую команду прошлой зимой и в 20 матчах забил 11 голов. У клуба и игрока возникли сложности в согласовании новой сделки – Ибра намекал, что играет за «россонери» практически бесплатно. В итоге стороны пришли к компромиссу – швед продлил договор до конца новой кампании.