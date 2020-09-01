Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович останется в клубе еще на сезон.

Футболист вернулся в итальянскую команду прошлой зимой и в 20 матчах забил 11 голов. У клуба и игрока возникли сложности в согласовании новой сделки – Ибра намекал, что играет за «россонери» практически бесплатно. В итоге стороны пришли к компромиссу – швед продлил договор до конца новой кампании.

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  • До возвращения в Италию в январе 2020 года Златан выступал в MLS.
  • Ибрагимовичу принадлежит пакет акций шведского клуба «Хаммарбю» – он тренировался с командой во время локдауна.

«Милан» грохнул «Юве», но Златан тут ни при чем. Он давно не лидер и окончательно сдулся

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