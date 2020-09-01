Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал, зачем его клуб приобрел Алексея Миранчука:

«Миранчук – это замена Иличичу, хоть он и не дублирует его роль. Я уже просил подобного футболиста перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть в каждом матче, и у нас не было игрока с подобными качествами.

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Россиянин молод и талантлив. Сейчас он травмирован, из-за чего ему придется пропустить несколько недель. Мы не должны ждать от него немедленного результата», – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

  • О переходе Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» стало известно 30 августа.
  • Трансфер Алексея обошелся итальянцам в 14,5 млн евро.

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