Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук записал видеообращение к болельщикам «Локомотива».

«Скажу честно, что вчера уже все выплакал, все эмоции потратил. Сейчас уже осознанно и с пониманием приехал забрать некоторые вещи, уже как-то поспокойней. Я в принципе такой человек, который не очень поддается эмоциям, но оказалось, что тоже человек и тоже может пробить. Вчера показал всю свою сентиментальность. Конечно, задумывался об этих девяти моих сезонах, как это все начиналось. Сейчас есть осознание, что пора двигаться дальше. Я уверен, что со всеми здесь остался в хороших дружеских отношениях – как с болельщиками, так и с ребятами, с персоналом. Уверен, что будем на связи. Будете переживать за меня.

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Надеюсь, у вас прибавилась еще одна команда, за которую вы будете переживать. Если забегать вперед, хочется, чтобы переход уже быстрей наступил, потому что, если честно, это волнительные дни. Порой сплю плохо, потому что очень много мыслей. Надо как-то себя успокаивать, потому что таких серьезных решений в своей карьере еще не принимал, много лет был в одном клубе. Вроде готов, но надо, чтобы быстрей все это началось, чтобы погрузиться в работу. Всем болельщикам, всем, кто переживал и поддерживал, кто был рядом, хочу сказать огромное спасибо. Всегда чувствовал поддержку.

Может быть, не всегда в ответ показывал отдачу на 100%, но внутри чувствовал их поддержку. Думаю, в том числе благодаря им я рос как футболист и как человек. Без болельщиков, как мы сейчас убедились, футбол не так зрелищен и не так эмоционален. Хочу пожелать команде только удваивать титулы. «Локомотив» сейчас идеально сбалансирован, тем более добавилось больше молодых игроков, это большой плюс. Хочется, чтоб все у них получилось. Главное – без травм. Уверен, что еще увидимся и услышимся. Всем большое спасибо. Обнимаю. Низкий вам поклон», – сказал Миранчук.

О переходе Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» стало известно 30 августа.

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