Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал возможность перехода капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Все, что могу сказать: Месси в «Интере» – это невозможно, у нас никогда не было никаких переговоров на этот счет. Пора прояснить это раз и навсегда – «Интер» не может совершать подобные трансферы по недоступным экономическим параметрам. Надеюсь, это последний случай, когда люди обсуждают переговоры, которые мы даже не проводили.

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Точно так же ничего нет и по Федерико Кьезе. Мы восхищаемся этим парнем, но должны оставаться реалистами в тех рамках, которые позволяет наша трансферная стратегия. Важно быть честными с фанатами.

И Н’Голо Канте – еще один пример невозможного перехода. Могу признать переговоры с Александаром Коларовым, мы разговаривали с «Ромой» по этому поводу. Мы находимся в процессе обсуждения, но пока ничего конкретного», – заявил Аузилио на открытии предсезонной трансферной сессии в Римини. Топ-менеджера со ссылкой на эфир телеканала Sportitalia цитирует агрегатор Football Italia.

Лионель Месси в конце августа прислал бюрофакс в офис «Барселоны» с требованием в одностороннем порядке расторгнуть контракт, действующий до июня 2021 года.

Сумма отступных, прописанная в соглашении Месси с каталонским клубом, составляет 700 миллионов евро.

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