Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно подверг резкой критике действующего лидера «старой синьоры» Криштиану Роналду.
«Он бессознательный. Криштиану провел в Италии два года и по-прежнему не выучил наш язык… Он говорит по-испански, чтобы хоть как-то изъясниться. Он не уважает ни собственных одноклубников, ни вообще итальянцев», – приводит слова Криштиану Calciomercato.
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- Бруно выступал за «Ювентус» в 1987-90 годах, выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии.
- Криштиану перешел в туринский клуб летом 2018 года из мадридского «Реала».
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