«Он бессознательный. Криштиану провел в Италии два года и по-прежнему не выучил наш язык… Он говорит по-испански, чтобы хоть как-то изъясниться. Он не уважает ни собственных одноклубников, ни вообще итальянцев», – приводит слова Криштиану Calciomercato.