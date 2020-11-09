Туринский «Ювентус» с трудом покрывает громадный оклад португальского нападающего Криштиану Роналду: 31 млн евро в год – почти в пять раз больше, чем Паулу Дибала, второй в команде по зарплате. В условиях коронавирусного кризиса такая сумма становится для «бьянконери» неподъемной.

В связи с этим «старая синьора» больше не станет продлевать с Криштиану соглашение, которое действует до лета 2022 года. Более того, чемпион Серии А выставит его на трансфер уже ближайшим летом, чтобы хотя бы частично отбить уплаченные за Криша 100 млн евро, передает Diario Sport.

Чемпионат Италии Криштиану философски отреагировал на новую травму 7 ЧАСОВ НАЗАД

Роналду был куплен «Ювентусом» в 2018 году с прицелом на победу в Лиге чемпионов, однако «бьянконери» ни разу не дошли даже до полуфинала. При этом именно португалец забил вообще все мячи туринской команды в плей-офф турнира за последние два сезона.

С «Ювентусом» Криш стал двукратным обладателем скудетто.

После семи туров чемпионата Италии-2020/21 Роналду с 6 голами идет вторым в таблице бомбардиром, уступая только Златану Ибрагимовичу (8).

В октябре Криштиану пропустил несколько матчей из-за коронавируса, а 8 ноября получил повреждение в матче с «Лацио» (1:1).

Чемпионат Италии Роналду подвернул голеностоп и не доиграл матч с «Лацио» 20 ЧАСОВ НАЗАД