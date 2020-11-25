25 ноября 2020 года ушел из жизни великий аргентинский футболист Диего Марадона. Наиболее удачные на клубном уровне годы он провел в итальянском «Наполи», с которым завоевал два скудетто и стал кумиром для местных болельщиков.
После новости о кончине легенды тысячи тиффози заполнили улицы Неаполя, чтобы выразить свою скорбь.
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- За 7 лет с Марадоной «Наполи» выиграл два чемпионата Италии, Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА. До и после Диего – пять Кубков и один Суперкубок за 87 лет существования.
- Также Диего стал чемпионом (1986) и вице-чемпионом (1990) мира в составе сборной Аргентины.
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