В 16-м туре Серии А «Аталанта» разгромила «Парму» (3:0), а Миранчук провел на поле 25 минут. Русский полузащитник вновь ушел без результативных действий. В матчах 12-го и 14-го тура журналисты La Gazzetta dello Sport назвали Алексея худшим игроком «Аталанты».

«У Миранчука нет таких качеств форварда, какие есть у Иличича. Всегда необходимо ставить игрока в лучшей форме. Йосип хотел забить в воскресенье, но даже когда он выступает ассистентом, это хорошо.

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У нас все отлично впереди с Муриэлем и Сапатой. Когда Малиновский в составе, он всегда обостряет. Посмотрим, составят ли им конкуренцию Миранчук и Ламмерс», – приводит слова Гасперини Tutto Atalanta.

25-летний игрок бодро начал в «Аталанте»: забил в двух стартовых матчах подряд, несмотря на то, что в сумме провел на поле 43 минуты.

В сентябре бергамаски заплатили за игрока сборной России 14,5 млн евро.

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