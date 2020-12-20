Лацио
    -
    22:45
    20.12.20
    Олимпийский стадион (Рим)
    Наполи
      Чемпионат Италии • Тур 13
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      Перед матчем

      Лацио - Наполи

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Наполи на Eurosport.ru! 20 декабря 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лацио и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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