Кротоне
    -
    20:30
    22.12.20
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Парма
      Чемпионат Италии • Тур 14
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      Кротоне - Парма

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кротоне – Парма на Eurosport.ru! 22 декабря 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джованни Строппа или Фабио Ливерани? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кротоне и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кротоне и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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