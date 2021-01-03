Ювентус
    -
    22:45
    03.01.21
    Ювентус Арена
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ювентус - Удинезе

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Удинезе на Eurosport.ru! 3 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андреа Пирло или Лука Готти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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