Аталанта
    -
    17:00
    13.12.20
    Стадион Атлети Адзурри д'Италия
    Фиорентина
      Чемпионат Италии • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Аталанта - Фиорентина

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Фиорентина на Eurosport.ru! 13 декабря 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Чезаре Пранделли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет