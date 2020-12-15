Удинезе
    -
    20:30
    15.12.20
    Стадион Фриули
    Кротоне
      Чемпионат Италии • Тур 12
      КалендарьТаблица
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      Удинезе - Кротоне

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Удинезе – Кротоне на Eurosport.ru! 15 декабря 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лука Готти или Джованни Строппа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Удинезе и Кротоне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Удинезе и Кротоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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