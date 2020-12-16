Специя
    -
    22:45
    16.12.20
    Стадион Альберто Пикко
    Болонья
      Чемпионат Италии • Тур 12
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Специя - Болонья

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Специя – Болонья на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Итальяно или Синиша Михайлович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Специя и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Специя и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет