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Перед матчем
Интер - Ювентус
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Ювентус на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Андреа Пирло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Интер и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Антонио Конте еще не набирал очков в матчах против «Юве» в чемпионате – во всех трех предыдущих играх «Интер» уступил. В последний раз «нерадзурри» обыгрывали «Ювентус» в Серии А в 2016-м году (2:1) – это единственная домашняя победа «Интера» в десяти последних матчах со «старой синьорой». Тренером миланской команды тогда был Франк де Бур.
«Юве» начал 2021-й тремя победами в чемпионате, забив в каждом из матчей не менее трех голов. Сначала туринцы одолели «Удинезе» (4:1), напомнили о своих чемпионских амбициях лидирующему «Милану» (3:1) и с таким же счетом присмирили крепкий «Сассуолло». Криштиану Роналду в январе забил три гола и возглавил гонку бомбардиров – португалец в сумме наколотил 15 мячей. «Юве» с 33 очками замыкает пятерку сильнейших Серии А, но имеет 2 матча в запасе. «Интер» караулит «Милан» на второй строчке турнирной таблицы с 37 баллами. Ох, какая интересная гонка нас ждет!
Всем привет! В воскресенье нас ждет сочный итальянский матч – «Интер» примет «Ювентус» в бескомпромиссном поединке. Но все же в одном месте желания команд пересекаются: и «Юве», и «Интер» хотят поскорее столкнуть «Милан» с первого места чемпионата. Наконец-то запахло интригой в футбольной Италии! Роналду и Лукаку готовы забиться между собой впервые с весны. Матч уже совсем скоро!