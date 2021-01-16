Болонья
Перерыв
1
-
0
17:00
16.01.21
Стадион Даль'Ара
Верона
    Чемпионат Италии • Тур 18
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Болонья
    • Верона
    • Дзакканьи
      36'
    • Орсолини (P)
      19'
    Перед матчем

    Болонья - Верона

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Болонья – Верона на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Синиша Михайлович или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болонья и Верона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Болонья и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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