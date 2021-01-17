Кротоне
    -
    17:00
    17.01.21
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Беневенто
      Чемпионат Италии • Тур 18
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      Кротоне - Беневенто

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кротоне – Беневенто на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джованни Строппа или Филиппо Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кротоне и Беневенто и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кротоне и Беневенто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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