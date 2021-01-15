Поделиться
- 2-ой тайм
- Мхитарян90'
- ИммобилеМуричи83'
- РадуХудт83'
- Педро71'
- СпинаццолаПерес71'
- МанчиниМайораль71'
- Луис ФелипеПатрик69'
- Альберто67'
- КайседоАкпа-Акпро66'
- ЛукасЭскаланте65'
- Лукас63'
- Луис Фелипе62'
- Смоллинг60'
- ВильярКристанте60'
- Перерыв
- ВеретуПедро45'
- 1-ый тайм
- Ачерби45'
- Манчини34'
- Альберто23'
- Раду20'
- Иммобиле14'
- Милинкович-Савич11'
Перед матчем
Лацио - Рома
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Рома на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Лацио и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет