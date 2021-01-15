Лацио
Завершено
0
3
-
0
0
22:45
15.01.21
Олимпийский стадион (Рим)
Рома
    Чемпионат Италии • Тур 18
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Лацио
    • Рома
    • Мхитарян
      90'
    • ИммобилеМуричи
      83'
    • РадуХудт
      83'
    • Педро
      71'
    • СпинаццолаПерес
      71'
    • МанчиниМайораль
      71'
    • Луис ФелипеПатрик
      69'
    • Альберто
      67'
    • КайседоАкпа-Акпро
      66'
    • ЛукасЭскаланте
      65'
    • Лукас
      63'
    • Луис Фелипе
      62'
    • Смоллинг
      60'
    • ВильярКристанте
      60'
    • Перерыв
    • Лацио
    • Рома
    • ВеретуПедро
      45'
    • 1-ый тайм
    • Лацио
    • Рома
    • Ачерби
      45'
    • Манчини
      34'
    • Альберто
      23'
    • Раду
      20'
    • Иммобиле
      14'
    • Милинкович-Савич
      11'
    Перед матчем

    Лацио - Рома

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Рома на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Лацио и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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