Лацио
    -
    20:00
    24.01.21
    Олимпийский стадион (Рим)
    Сассуоло
      Чемпионат Италии • Тур 19
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Лацио - Сассуоло

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Сассуоло на Eurosport.ru! 24 января 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Роберто де Дзерби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Сассуоло и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лацио и Сассуоло, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет