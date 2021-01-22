Беневенто
    -
    22:45
    22.01.21
    Чиро Вигорито
    Торино
      Чемпионат Италии • Тур 19
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Беневенто - Торино

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Беневенто – Торино на Eurosport.ru! 22 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филиппо Индзаги или Давиде Никола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Беневенто и Торино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Беневенто и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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