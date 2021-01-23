Фиорентина - Кротоне

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Кротоне на Eurosport.ru! 23 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Чезаре Пранделли или Джованни Строппа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Кротоне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фиорентина и Кротоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

