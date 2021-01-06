Болонья
    -
    17:00
    06.01.21
    Стадион Даль'Ара
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 16
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      Болонья - Удинезе

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Болонья – Удинезе на Eurosport.ru! 6 января 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Синиша Михайлович или Лука Готти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болонья и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Болонья и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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