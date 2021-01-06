Милан
    -
    22:45
    06.01.21
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 16
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Милан - Ювентус

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Ювентус на Eurosport.ru! 6 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Андреа Пирло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Милан» лидирует в Серии А и оторвался от «Юве» на 10 очков – причины смотреть №1 и №2. Криш постарается оторваться от всех в гонке бомбардиров – причина смотреть №3. «Милан» со старта сезона еще не проигрывал – №4. Да какие еще причины смотреть нужны???