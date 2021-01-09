Дженоа - Болонья

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Дженоа – Болонья на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Давиде Баллардини или Синиша Михайлович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дженоа и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дженоа и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

