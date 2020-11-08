Милан
    -
    22:45
    08.11.20
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Верона
      Чемпионат Италии • Тур 7
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      Перед матчем

      Милан - Верона

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Верона на Eurosport.ru! 8 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Верона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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