Рома
    -
    14:30
    10.01.21
    Олимпийский стадион (Рим)
    Интер
      Чемпионат Италии • Тур 17
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Рома - Интер

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Интер на Eurosport.ru! 10 января 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рома и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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