Сассуоло
    -
    16:00
    03.10.20
    Мапеи
    Кротоне
      Чемпионат Италии • Тур 3
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      Онлайн
      Сассуоло - Кротоне
      Чемпионат Италии - 3 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сассуоло – Кротоне на Eurosport.ru! 3 октября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто де Дзерби или Джованни Строппа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сассуоло и Кротоне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сассуоло и Кротоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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