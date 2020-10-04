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Аталанта - Кальяри

Чемпионат Италии - 4 октября 2020

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Кальяри на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Эусебио Ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Кальяри и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Аталанта и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

