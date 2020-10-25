Фиорентина
Завершено
0
3
-
2
0
20:00
25.10.20
Артемио Франки
Удинезе
Чемпионат Италии • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Фиорентина
  • Удинезе
  • Окака-Чука
    86'
  • Бекао
    85'
  • СамирБонифаци
    82'
  • ПерейраФорестьери
    82'
  • ЛиролаВенути
    80'
  • БонавентураПульгар
    80'
  • ЛасаньяДеулофеу
    70'
  • Пуссетто
    66'
  • КальехонКутроне
    66'
  • ВлаховичКуаме
    66'
  • Кастровилли
    63'
  • УвеянПуссетто
    55'
  • АрсланУолас
    55'
  • Кастровилли
    51'
  • 1-ый тайм
  • Фиорентина
  • Удинезе
  • Окака-Чука
    43'
  • Арслан
    41'
  • ПеццелаМартинес
    38'
  • Миленкович
    21'
  • Кастровилли
    11'
Перед матчем

Фиорентина - Удинезе

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Удинезе на Eurosport.ru! 25 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джузеппе Якини или Лука Готти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фиорентина и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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