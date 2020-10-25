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- 2-ой тайм
- Окака-Чука86'
- Бекао85'
- СамирБонифаци82'
- ПерейраФорестьери82'
- ЛиролаВенути80'
- БонавентураПульгар80'
- ЛасаньяДеулофеу70'
- Пуссетто66'
- КальехонКутроне66'
- ВлаховичКуаме66'
- Кастровилли63'
- УвеянПуссетто55'
- АрсланУолас55'
- Кастровилли51'
- 1-ый тайм
- Окака-Чука43'
- Арслан41'
- ПеццелаМартинес38'
- Миленкович21'
- Кастровилли11'
Перед матчем
Фиорентина - Удинезе
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Удинезе на Eurosport.ru! 25 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джузеппе Якини или Лука Готти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фиорентина и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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