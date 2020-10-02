Фиорентина
    -
    21:45
    02.10.20
    Артемио Франки
    Сампдория
      Чемпионат Италии • Тур 3
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      Онлайн
      Фиорентина - Сампдория
      Чемпионат Италии - 2 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Сампдория на Eurosport.ru! 2 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джузеппе Якини или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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