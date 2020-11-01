Рома
    -
    20:00
    01.11.20
    Олимпийский стадион (Рим)
    Фиорентина
      Чемпионат Италии • Тур 6
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      Рома - Фиорентина

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Фиорентина на Eurosport.ru! 1 ноября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Джузеппе Якини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рома и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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