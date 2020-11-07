Кальяри
Завершено
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2
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17:00
07.11.20
Сарденья Арена
Сампдория
    Чемпионат Италии • Тур 7
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Кальяри
    • Сампдория
    • НандесКалигара
      90'
    • ДзаппаПизакане
      90'
    • УнаTramoni
      90'
    • СимеонеПаволетти
      86'
    • Силва
      83'
    • КандреваВерре
      81'
    • КвальяреллаЛа Гумина
      77'
    • ЭкдальСилва
      77'
    • ЯнктоЛерис
      77'
    • Нандес
      69'
    • Тонелли
      64'
    • Жуан Педру (P)
      48'
    • Перерыв
    • Кальяри
    • Сампдория
    • МаринСоттил
      45'
    • 1-ый тайм
    • Кальяри
    • Сампдория
    • РамиресДамсгор
      44'
    • Ауджелло
      39'
    Перед матчем

    Кальяри - Сампдория

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Сампдория на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Эусебио Ди Франческо или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Кальяри и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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