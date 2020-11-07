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- 2-ой тайм
- НандесКалигара90'
- ДзаппаПизакане90'
- УнаTramoni90'
- СимеонеПаволетти86'
- Силва83'
- КандреваВерре81'
- КвальяреллаЛа Гумина77'
- ЭкдальСилва77'
- ЯнктоЛерис77'
- Нандес69'
- Тонелли64'
- Жуан Педру (P)48'
- Перерыв
- МаринСоттил45'
- 1-ый тайм
- РамиресДамсгор44'
- Ауджелло39'
Перед матчем
Кальяри - Сампдория
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Сампдория на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эусебио Ди Франческо или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кальяри и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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