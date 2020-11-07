Парма
    -
    22:45
    07.11.20
    Стадион Эннио Тардини
    Фиорентина
      Чемпионат Италии • Тур 7
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      Перед матчем

      Парма - Фиорентина

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Парма – Фиорентина на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабио Ливерани или Джузеппе Якини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парма и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Парма и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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