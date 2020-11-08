Аталанта
    -
    17:00
    08.11.20
    Стадион Атлети Адзурри д'Италия
    Интер
      Чемпионат Италии • Тур 7
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      Перед матчем

      Аталанта - Интер

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Интер на Eurosport.ru! 8 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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