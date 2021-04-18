Милан
    -
    13:30
    18.04.21
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Дженоа
      Чемпионат Италии • Тур 31
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      Перед матчем

      Милан - Дженоа

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Дженоа на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Давиде Баллардини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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