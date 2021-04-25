Беневенто
    -
    13:30
    25.04.21
    Чиро Вигорито
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 33
      КалендарьТаблица
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      Беневенто - Удинезе

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Беневенто – Удинезе на Eurosport.ru! 25 апреля 2021 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филиппо Индзаги или Лука Готти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Беневенто и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Беневенто и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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