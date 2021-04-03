Беневенто
    -
    16:00
    03.04.21
    Чиро Вигорито
    Парма
      Чемпионат Италии • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Беневенто - Парма

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Беневенто – Парма на Eurosport.ru! 3 апреля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филиппо Индзаги или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Беневенто и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Беневенто и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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