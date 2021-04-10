Удинезе
    -
    21:45
    10.04.21
    Стадион Фриули
    Торино
      Чемпионат Италии • Тур 30
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      Перед матчем

      Удинезе - Торино

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Удинезе – Торино на Eurosport.ru! 10 апреля 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лука Готти или Давиде Никола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Удинезе и Торино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Удинезе и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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