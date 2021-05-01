Кротоне
    -
    19:00
    01.05.21
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Интер
      Чемпионат Италии • Тур 34
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      Кротоне - Интер

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кротоне – Интер на Eurosport.ru! 1 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серсе Косми или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кротоне и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кротоне и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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