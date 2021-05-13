Кротоне
    -
    21:45
    13.05.21
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Верона
      Чемпионат Италии • Тур 36
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      Кротоне - Верона

      Футбол. Следите за матчем Кротоне – Верона на Eurosport.ru! 13 мая 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серсе Косми или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кротоне и Верона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Кротоне и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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