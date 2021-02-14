Кротоне
    -
    20:00
    14.02.21
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Сассуоло
      Чемпионат Италии • Тур 22
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Кротоне - Сассуоло

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кротоне – Сассуоло на Eurosport.ru! 14 февраля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джованни Строппа или Роберто де Дзерби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кротоне и Сассуоло и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кротоне и Сассуоло, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет