Фиорентина
    -
    22:45
    05.02.21
    Артемио Франки
    Интер
      Чемпионат Италии • Тур 21
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Фиорентина - Интер

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Интер на Eurosport.ru! 5 февраля 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Чезаре Пранделли или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет