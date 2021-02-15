Верона
    -
    22:45
    15.02.21
    Стадион Марк Антонио Бентегоди
    Парма
      Чемпионат Италии • Тур 22
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      Верона - Парма

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Верона – Парма на Eurosport.ru! 15 февраля 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иван Юрич или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Верона и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Верона и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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