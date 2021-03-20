Специя
    -
    20:00
    20.03.21
    Стадион Альберто Пикко
    Кальяри
      Чемпионат Италии • Тур 28
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      Специя - Кальяри

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Специя – Кальяри на Eurosport.ru! 20 марта 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Итальяно или Леонардо Семпличи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Специя и Кальяри и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Специя и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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