Ювентус
    -
    22:45
    06.03.21
    Ювентус Арена
    Лацио
      Чемпионат Италии • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ювентус - Лацио

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Лацио на Eurosport.ru! 6 марта 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андреа Пирло или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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