Лацио
    -
    20:30
    02.03.21
    Олимпийский стадион (Рим)
    Торино
      Чемпионат Италии • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Лацио - Торино

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Торино на Eurosport.ru! 2 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Давиде Никола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Торино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лацио и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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