«Аталанта» официально объявила о трансфере полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Твиттер клуба из Бергамо приветствовал нового игрока на итальянском и русском языках.
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Итальянские медиа узнали, когда Миранчук дебютирует за «Аталанту»
Ранее стало известно, что Миранчук подписал контракт с итальянским клубом, рассчитанный до 2025 года. Алексей будет выступать за «Аталанту» под 59-м игровым номером.
- Ранее отмечалось, что за трансфер Миранчука «Аталанта» заплатила 16,5 млн евро.
- В прошедшем сезоне команда Джанпьеро Гасперини заняла третье место в Серии A и добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Стала известна зарплата Миранчука в «Аталанте»
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Миранчук взял в «Аталанте» 59-й номер. Почему?