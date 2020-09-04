Твиттер клуба из Бергамо приветствовал нового игрока на итальянском и русском языках.

Ранее стало известно, что Миранчук подписал контракт с итальянским клубом, рассчитанный до 2025 года. Алексей будет выступать за «Аталанту» под 59-м игровым номером.