1 сентября Алексей Миранчук трогательно попрощался с «Локомотивом», а уже 2 сентября прилетел в Италию – ранее трансфер полузащитника сборной России оформила «Аталанта», которая в прошедшем сезоне Серии A финишировала на третьей строчке.

Как сообщает телеграм-канал «Слава! — новости футбола», первым делом после прилета в Бергамо Миранчук сдал тест на коронавирус. Он оказался отрицательным, после чего Алексей отправился на медобследование.

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Миранчук уже примерил экипировку «Аталанты». Кажется, ему вполне идет, хотя к черно-синим цветам он точно не привык: Алексей провел всю карьеру в красно-зеленом «Локомотиве».

Есть снимок Леши из аэропорта – на нем он в обязательном черно-синем шарфе.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини уже объяснил, зачем ему понадобился Миранчук. Алексея приобрели на позицию Йосипа Иличича, который в последнее время находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Игроку изменила жена, и по этой причине он пропустил матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

А вот что именно сказал Гасперини:

Миранчук – это замена Иличичу, хоть он и не дублирует его роль. Я уже просил подобного футболиста перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали, что Иличич не сможет играть в каждом матче, и у нас не было игрока с подобными качествами. Россиянин молод и талантлив. Сейчас он травмирован, из-за чего ему придется пропустить несколько недель. Мы не должны ждать от него немедленного результата

А вот что пишут/спрашивают о Миранчуке иностранные болельщики. Один из фанов, прочитав инсайд Джанлуки ди Марцио, переспросил, кто именно из братьев переезжает в Бергамо – Алексей или Антон. Узнав, что речь об Алексее, болельщик написал: «Замечательно! Он хороший игрок. Он и Смолов – мои любимые футболисты из России».

Другие комментарии иностранцев про Миранчука:

Учитывая все то, что происходит с Иличичем, «Аталанте» действительно был нужен Миранчук.

Миранчук приехал. У «Аталанты» есть все, чтобы далеко продвинуться в Лиге чемпионов и бороться за титул чемпионов Италии.

Думаю, Миранчук сильно недооценен. У него отличные подачи и сильная статистика по голам и ассистам. В будущем он станет ключевым игроком сборной России.

Представляете, как высоко на рынке котировались бы Иличич и Гомес, если бы им не было за 30? Вот почему Миранчук – отличный вариант, он должен взорвать.

Миранчук в «Аталанте» – прекрасный, замечательный трансфер.

Я посмотрел голы Миранчука за последний сезон. Могу сказать, что у нас наконец-то появился игрок, который умеет бить пенальти.

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