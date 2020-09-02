Стало известно, под каким номером Алексей Миранчук будет выступать за «Аталанту». Российский полузащитник взял себе футболку с номером 59.

Под этой же цифрой Алексей выступал и за московский «Локомотив». Откуда такой необычный номер? Все просто: в молодежке «Локо» Миранчук начинал именно с этой цифрой, она же перекочевала с ним и в основную команду.

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Когда в 2017 году журналисты спросили Алексея, не хочет ли он сменить на номер на более стандартный, он ответил так: «А мне все равно. Мне и под 59-м комфортно!»

Видимо, Миранчук считает, что цифра 59 приносит ему удачу: вместе с ней он выиграл чемпионат России-2017/18, трижды победил в Кубке России и однажды – в национальном Суперкубке.

«Аталанта» заплатила за переход Миранчука 16,5 млн евро.

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