Президент и владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился мнением о главной футбольной организации Европы – УЕФА.
«УЕФА следует перестроить, организация должна принадлежать всем европейским клубам. Мы устали от Лиги чемпионов и Лиги Европы, это все старье. Посмотрите хотя бы на гимн [Лиги чемпионов], он очень старый, не современный. Дети убегают от него», – цитирует Де Лаурентиса CalcioNapoli24.
- Де Лаурентис купил «Наполи» в 2004 году – тогда клуб выступал в третьем дивизионе.
- Функционер вернул клуб в элиту за три сезона.