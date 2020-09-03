Президент и владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился мнением о главной футбольной организации Европы – УЕФА.

«УЕФА следует перестроить, организация должна принадлежать всем европейским клубам. Мы устали от Лиги чемпионов и Лиги Европы, это все старье. Посмотрите хотя бы на гимн [Лиги чемпионов], он очень старый, не современный. Дети убегают от него», – цитирует Де Лаурентиса CalcioNapoli24.

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  • Де Лаурентис купил «Наполи» в 2004 году – тогда клуб выступал в третьем дивизионе.
  • Функционер вернул клуб в элиту за три сезона.

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