«УЕФА следует перестроить, организация должна принадлежать всем европейским клубам. Мы устали от Лиги чемпионов и Лиги Европы, это все старье. Посмотрите хотя бы на гимн [Лиги чемпионов], он очень старый, не современный. Дети убегают от него», – цитирует Де Лаурентиса CalcioNapoli24.